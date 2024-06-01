Российских атлетов на Играх в Париже сравнили с разведчиками в тылу врага

Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, говоря о российских спортсменах, которые приняли решение поехать на летние Олимпийские игры — 2024, сравнил их с разведчиками. Его слова приводит ТАСС.

«Они сейчас как разведчики. Обстановка там будет такой, что их станут постоянно провоцировать, и мне кажется, каждый сам будет принимать решение, ехать на Олимпиаду или нет. Идти в разведку, в тыл врага, постоянно оглядываться, терпеть эти унижения», — заявил Фетисов.

Олимпийские игры пройдут в столице Франции — Париже — с 26 июля по 11 августа 2024 года.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Однако ряд спортивных Федераций уже отказался от участия, к примеру, на Игры в Париж точно не поедут представители художественной и спортивной гимнастики.

Ранее во Франции была предотвращена подготовка теракта, планировавшегося во время ОИ.