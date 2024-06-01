В США заявили, что летом Украину ожидает катастрофа

В ближайшие месяцы положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) может значительно ухудшиться из-за наступления российских войск. Об этом пишет американское издание The New Yorker.

Из интервью старшего научного сотрудника программы России и Евразии Фонда Карнеги (организация включена Минюстом в список иноагентов) Дары Массикот следует, что Украина испытывает огромные проблемы в боевой технике и живой силе. А новый пакет американской военной помощи не позволят ВСУ сдержать удары российской армии, так как из-за сложной логистики оружие поступает с значительной задержкой.

Массикот описывает преимущество России на поле боя – в частности, широкое использование планирующих бомб, которые наносят ВСУ значительный урон.

По оценке американского эксперта, в настоящий момент ничто не говорит о том, что РФ намерена занять Харьков: речь идет, скорее, о создании «санитарной зоны» для минимизации обстрелов российской территории.

Поставляемое в зону конфликта американское оружие при этом теряет свою эффективность.

«Проблема в том, что Россия становится очень, очень хороша в обнаружении, а затем быстром запуске ракет по позициям Atacms на все большей глубине от линии фронта. (…) Когда украинцы пытаются ввести [на позицию] системы противовоздушной обороны или Atacms, русские могут нанести удар ракетой «Искандер» в течение нескольких минут», — отмечает Массикот.

Очень серьезной проблемой остается недоукомплектование частей ВСУ личным составом. В статье отмечается, что численность ряда подразделений сократилась на 40%, что не способствует успехам на поле боя.

1 июня сообщалось, что на Украине в десять раз выросли взятки за выезд за рубеж уклоняющихся от мобилизации мужчин. По данным РИА Новости, цены за реальный выезд за пределы страны составляют $17-20 тыс.

Ранее военный эксперт назвал участки фронта с самыми активными боями на неделе.