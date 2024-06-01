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Движение поездов по Транссибу полностью восстановлено

РЖД сообщила о полном восстановлении движения поездов по Транссибу после аварии

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Движение поездов по Транссибу (Транссибирская железнодорожная магистраль) полностью восстановлено после аварии со сходом 30 вагонов с путей. Об этом сообщила пресс-служба Забайкальской железной дороги, передает «Интерфакс».

«В субботу в 12:29 местного времени полностью завершены восстановительные работы на месте схода вагонов грузового поезда. Движение поездов открыто по обоим путям перегона Ледяная — Селеткан», — заявили в компании.

В ходе ремонта было восстановлено более 400 метров путей. В работах участвовали 300 человек, восстановительные поезда, путевые машинные станции и другая спецтехника.

31 мая на перегоне Селеткан — Ледяная сошли с рельсов около 30 вагонов с углем. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем причинение крупного ущерба.

До этого на Транссибе в Приамурье приостановили движение поездов из-за схода 20 вагонов.

Ранее стало известно, сколько Россия потратит на расширение БАМа и Транссиба.

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