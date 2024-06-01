Автобренд VGV сертифицировал два новых кроссовера для России

В России сертифицированы китайские кроссоверы VGV U70 Pro и U75 Plus белорусской сборки. Об этом сообщают «Известия».

«Китайские кроссоверы VGV U70 Pro и U75 Plus белорусской сборки получили Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), которые подтверждает допуск автомобилей до дорог общего пользования, а также предоставляет возможность их продажи», — говорится в сообщении.

15 мая компания VGV представила в Москве кроссоверы U70 Pro и U75 Plus. Первая модель получила бензиновый 1,5-литровый турбомотор на 145 л.с., который работает в сочетании с шестиступенчатой механической коробкой передач. Также доступен шестидиапазонный «автомат». Длина новинки составляет 4825 мм, а дорожный просвет - 200 мм. U70 Pro предлагают приобрести в пятиместном или семиместном вариантах.

А вот кроссовер U75 Plus получил многорычажную заднюю подвеску, двухлитровый бензиновый двигатель с турбонаддувом на 199 л.с. Также внутри у новинки установили автоматическую коробку. Длина автомобиля составляет 4825 мм. Машина может разогнаться до «сотни» за 8,2 секунды.

Кроссоверы U70 Pro и U75 Plus будут стоить 2,1 и 2,75 млн рублей соответственно.

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