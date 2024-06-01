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В Британии оценили предупреждение Путина Западу по Украине

DE: Путин предупредил Запад о последствиях эскалации конфликта на Украине

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Предупреждение российского президента Владимира Путина Западу относительно рисков эскалации конфликта на Украине со стороны США и ЕС стало жестким сигналом западным странам. С такой оценкой заявления президента РФ выступила британская газета Daily Express.

«Путин сделал строгое предупреждение Западу по поводу эскалации конфликта на Украине, подчеркнув потенциал тяжелых глобальных последствий», — говорится в сообщении издания.

Комментарии Путина были сделаны во время пресс-конференции в Ташкенте, где он также коснулся роли членов НАТО в Европе.

Как пишет газета, российский президент предупредил, что небольшие европейские страны должны учитывать риски, связанные с провокацией России.

До этого сообщалось, что американского президента Джо Байдена убедили разрешить ВСУ наносить удары по территории России советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен.

В результате Байден согласился и поручил Пентагону и Салливану проработать изменения.

Ранее власти Украины разочаровало частичное снятие запрета на удары по России.

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