Россиянам рассказали, какие крупы стоит включить в рацион кошек

Каши стоит включать в рацион кошек, чтобы обеспечить их разнообразным и сбалансированным питанием. О том, какие крупы можно есть питомцам, «Общественная служба новостей» узнала у экспертов.

Специалисты советуют кормить кошек только теми крупами, которые быстро и легко усваиваются, потому что их желудочно-кишечный тракт более короткий, чем у травоядных или всеядных животных. По мнению ветеринаров, гречка — это самая полезная для организма животных крупа, потому что она богата клетчаткой, белком, железом, цинком, витаминами группы В, фосфором и йодом. Гречневая крупа благоприятно влияет на пищеварительную систему, укрепляет иммунитет кошки и улучшает состояние шерсти. Ее лучше давать с мясом в соотношении 3 к 1 (3 части мяса и 1 часть крупы).

Еще одна полезная крупа — овсянка, однако, она не подойдет для регулярного кормления кошки. Ее лучше давать животному один или два раза в неделю вместе с мясными продуктами. Кроме того, легкоусвояемой крупой считается рис, для приготовления каши лучше использовать рисовые хлопья. Она принесет пользу пищеварительной системе и может быть особенно полезна для кошек с чувствительным желудком.

Ветеринарный врач-терапевт Vetcity Clinic Анастасия Варфоломеева до этого говорила «Газете.Ru», что самая распространенная ошибка в кормлении кошек — часто менять корм с идеей разнообразить рацион питомца.

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