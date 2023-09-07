Россиянка получит 20 тысяч рублей от городской администрации после нападения бродячего пса

В городе Шумерля Чувашской Республики суд обязал администрацию выплатить пострадавшей от укуса бродячей собаки компенсацию в 20 тыс. руб. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Нападение животного на местную жительницу, имеющую группу инвалидности, произошло 20 июня на Пролетарской улице. Женщину доставили в больницу, там ей была оказана необходимая помощь, но лечение затянулось и пострадавшая еще некоторое время была вынуждена наблюдаться в хирургическом отделении.

Ответственность за инцидент никто не взял, и в итоге прокурор решил подать в суд иск. Он потребовал от органов местного самоуправления возместить причиненный женщине моральный ущерб, так как именно администрация обязана заниматься организацией отлова бездомных животных.

В итоге суд согласился с требованием прокуратуры и удовлетворил его в полном объеме. Пострадавшая от укуса собаки получит 20 тыс. руб.

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