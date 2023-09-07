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В Приморье посетитель караоке выстрелил в двух человек, потому что ему наступили на ногу

Посетитель, которому наступили на ногу в баре Уссурийска, открыл стрельбу

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Shutterstock

В Уссурийске Приморского края охранник, отдыхавший в одном из баров, открыл огонь по людям из травматического пистолета. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Ранним утром посетители караоке-бара решили потанцевать. Во время пьяных танцев кто-то наступил 27-летнему мужчине на ногу. Он сильно разозлился и тут же попытался разобраться с плохим танцором. Работающий охранником пострадавший имел при себе травматический пистолет, поэтому, когда потасовка перетекла на улицу, он достал оружие и сделал несколько выстрелов.

Пули попали в 35-летнего мужчину — он якобы и отдавил ногу стрелку, а затем и в правое плечо случайной посетительницы, которая вышла из ночного заведения, чтобы покурить. В результате ей пришлось наложить швы.

По данным источника, пострадавшие отказались от претензий к нападавшему. Тем не менее в отношении мужчины правоохранительные органы начали проверку.

Ранее в суд Екатеринбурга передали дело о нападении взрослого мужчины на ребенка, который посмеялся над его фамилией.

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