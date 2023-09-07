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В Ростове-на-Дону прогремел мощный взрыв

Baza: в Ростове-на-Дону произошел взрыв

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Shutterstock

Мощный взрыв прогремел в Ростове-на-Дону, сообщает Telegram-канал Baza и публикует видео с места ЧП.

На текущий момент известно, что взрыв произошел на Пушкинской улице. По предварительной информации, в двух кварталах от штаба ЮВО.

На месте уже работают оперативные службы. На улице горит автомобиль. Причина взрыва выясняется.

Жители города рассказали Telegram-каналу Shot о звуках взрывов в городе ночью.

Всего, по их словам, было слышно три громких хлопка. После этого в районе Пушкинской улицы поднялся столб дыма.

Сегодня ночью также на территории Сумской области Украины прозвучали взрывы. По предварительной информации, произошла атака беспилотников. В области объявлена воздушная тревога. Зафиксирована работа систем противовоздушной обороны.

За несколько дней до этого президент Румынии Клаус Йоханнис уведомил союзников по НАТО об обломках беспилотника, найденного на территории страны рядом с границей с Украиной.

Утром 6 сентября министр обороны Румынии Анджел Тылвар заявил, что на территории страны были обнаружены обломки, которые предположительно являлись российским дроном.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.

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