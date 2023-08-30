«Третий день температура и полоскает»: в Тюмени десятки человек отравились на отдыхе в загородном клубе

Несколько десятков жителей Тюмени утверждают, что отравились во время мероприятий на отдыхе в загородном клубе «Адмирал», сообщает издание 72.ru.

По информации СМИ, отравившиеся тюменцы были гостями на праздниках — свадьбах и корпоративах — которые проходили в клубе в начале августа. Пострадавшие рассказали, что чувствовали недомогание на следующий день после застолья: у них поднималась температура, были рвота и диарея.

«На утро после свадьбы у двоих из гостей поднялась температура, появилась рвота и прочие сопутствующие симптомы. Затем по цепной реакции те же симптомы появились и у других гостей, у кого-то в легкой форме», — поделилась тюменка Дарья Воробьева в беседе со СМИ, уточнив, что торжество проходило 11 августа.

«Отравили на корпоративе 18 августа. Ел только рыбу. Третий день уже температура и полоскает», — рассказал другой отравившийся житель Тюмени.

По словам заболевших, они уже подали заявление в Роспотребнадзор.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о случае массового отравления в московском бистро.