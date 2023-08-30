Власти Псковской области подтвердили атаку БПЛА на аэропорт Пскова

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подтвердил в Telegram-канале атаку беспилотников на аэропорт Пскова.

«Минобороны в Псковском аэропорту отражает атаку беспилотников. С начала инцидента лично нахожусь на месте», — сказано в сообщении главы региона.

Как передает губернатор, по предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет. Масштаб разрушений уточняется.

«Более подробную информацию дам по завершению оперативного штаба, который проведу лично», — указал Ведерников.

До этого Telegram-канал Baza сообщал о взрывах со стороны аэропорта Пскова. По его данным, территория авиагавани была атакована 10 беспилотниками.

Днем 29 августа Минобороны России информировало о пресечении попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаку беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) на территории России. В ведомстве уточнили, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над территорией Брянской области.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.