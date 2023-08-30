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Жители Пскова сообщили о взрывах в районе аэропорта

Baza: аэропорт Пскова атаковали несколько беспилотников

Жители Пскова заявили о взрывах со стороны аэропорта. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам местных жителей, слышны звуки, похожие на автоматные очереди.

Как передает Baza, по предварительным данным, территория аэропорта была атакована 10 беспилотниками.

По информации Telegram-канала, атака началась в 23:40 по местному времени. Работают системы противовоздушной обороны (ПВО). Российские военные также пытаются сбить беспилотники из стрелкового оружия. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

До этого Минобороны России сообщало о пресечении попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаку беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) на территории России. В ведомстве уточнили, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над территорией Брянской области.

29 августа ВСУ обстреляли из РСЗО Климовский район Брянской области. Как заявил глава региона Александр Богомаз, в ответ российские военные ударили по пунктам временной дислокации ВСУ. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов

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Взрыв в Пскове
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