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Российский омбудсмен обсудит с коллегой из Киргизии якобы избиение русской пары

Москалькова обсудит с омбудсменом Киргизии якобы избиение русской пары

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова связалась со своей коллегой в Киргизии Джамилей Джаманбаевой по поводу якобы избиения русской пары. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Связалась с Омбудсменом Кыргызстана Джамилей Акматбековной Джаманбаевой, которая сообщила, что сразу же правоохранительными органами Республики было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, а нападавший помещен в СИЗО <...> все участники инцидента граждане Кыргызстана. Среди них нет представителей русской национальности», — написала Москалькова.

Она добавила, что дело об избиении пары направлено в суд и будет рассмотрено в ближайшее время.

До этого председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал российский МИД взять под защиту русскую пару, избитую в Киргизии за «этническую нечистоту».

Ранее Верховная Рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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