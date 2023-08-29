В Башкирии юноша забрался на колесо обозрения, чтобы доказать свою любовь к девушке

В нефтекамском парке молодой человек из Кемеровской области забрался на колесо обозрения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По информации канала, 23-летний житель Березовского Кемеровской области поспорил с девушкой, что сможет забраться на колесо обозрения в парке. Молодой человек доказал, что держит слово. Он забрался на аттракцион и прокричал с высоты, что любит девушку и готов ради нее на все.

Очевидцы собирались вызвать экстренные службы, но смельчак самостоятельно спустился на землю.

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