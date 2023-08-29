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Синоптик рассказал о погоде в Москве в конце недели

Синоптик Шувалов: теплая погода ожидается в Москве в конце недели

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Теплая погода ожидается в Москве и Московской области в конце этой недели, несмотря на похолодание минувшей ночью. Об этом телеканалу «360» рассказал синоптик Александр Шувалов.

«Мы попадаем в другую воздушную массу. Уже завтра [30 августа] в столице будет +22°C, в четверг [31 августа] потеплеет до +24°C, а в пятницу [1 сентября] температура повысится до +26°C», — сказал метеоролог.

Кроме того, Шувалов опроверг мнение о том, что прошлая ночь в Московском регионе стала самой холодной за последние два месяца. По его словам, низкая температура была зафиксирована только на востоке Подмосковья.

«Это отличился «полюс холода» региона, поселок Черусти, где температура опустилась до 1,1°C тепла. Это минимум на 10 градусов меньше, чем в столице или на западе области. В Москве 25 августа была более холодная ночь», — заключил эксперт.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец до этого сказал, что в пятницу, 1 сентября, температура воздуха в Московском регионе может подняться до +30°C.

Руководитель сервиса «Яндекс Погода» Александр Ганьшин до этого сообщил, что москвичи смогут увидеть суперлуние 31 августа, передавала «Москва 24».

Ранее москвичам «продлили» метеорологическое лето.

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