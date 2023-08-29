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ФСБ задержала жителя Калужской области, планировавшего уехать на Украину воевать в «Азове»*

ФСБ: сторонника «Азова» задержали по подозрению в подготовке теракта в Калуге

Теракт на «объекте критической инфраструктуры» в Калуге предотвратили российские спецслужбы, они задержали мужчину, планировавшего впоследствии уехать на Украину воевать в рядах батальона «Азов» (организация запрещена в России), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ России.

По информации ведомства, житель Калужской области установил канал связи и поддерживал общение с представителями украинского формирования, по их заданию он намеревался совершить теракт.

После теракта на одном из «объектов критической инфраструктуры Калуги» подозреваемый хотел отправиться на Украину. Специалисты нашли в оборудованном им тайнике компоненты самодельного взрывного устройства, а в используемых им средствах связи — инструкции по изготовлению этого устройства и переписку с координатором с Украины.

По факту приготовления к госизмене, теракту, участию в деятельности террористической организации, а также прохождения обучения в целях терроризма возбуждены уголовные дела.

Накануне ФСБ сообщила о ликвидации сети диверсантов на территории курорта в Запорожской области. Один из задержанных рассказал, что должен был взорвать бомбу в автомобиле в людном месте.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

*   организация запрещена в России
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