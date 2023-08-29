Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские депутаты обсудят безопасность использования электросамокатов

Володин заявил о планах ГД изучить вопрос с ответственностью электросамокатчиков

close
100%
Александр Гальперин/РИА Новости

Государственная дума России готовится изучить различные варианты решения вопросов, касающихся повышения ответственности при езде на электросамокатах. Об этом заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин в официальном Telegram-канале.

«Мы обязательно будем прорабатывать варианты решения вопросов, связанных с повышением ответственности при езде на электросамокатах. Они могут быть разные», — уточняется в публикации политика.

Володин добавил, что каждый должен понимать ответственность, особенно когда в результате езды страдают люди.

Депутат обратил внимание на статистику количества ДТП с участием электросамокатов.

«Количество таких ДТП с 2019 года увеличилось более чем в 40 раз. Одно из последних — когда в Москве электросамокатчик сбил пятилетнего ребенка и скрылся», — сообщил Володин.

До этого в Госдуме призвали ограничить скорость электросамокатов до 10 км/ч.

Также в Совфеде РФ предлагали запретить электросамокаты в Москве.

Ранее стало известно, что Париж первым в Европе запретит аренду электросамокатов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях