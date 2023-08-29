Российские депутаты обсудят безопасность использования электросамокатов

Государственная дума России готовится изучить различные варианты решения вопросов, касающихся повышения ответственности при езде на электросамокатах. Об этом заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин в официальном Telegram-канале.

«Мы обязательно будем прорабатывать варианты решения вопросов, связанных с повышением ответственности при езде на электросамокатах. Они могут быть разные», — уточняется в публикации политика.

Володин добавил, что каждый должен понимать ответственность, особенно когда в результате езды страдают люди.

Депутат обратил внимание на статистику количества ДТП с участием электросамокатов.

«Количество таких ДТП с 2019 года увеличилось более чем в 40 раз. Одно из последних — когда в Москве электросамокатчик сбил пятилетнего ребенка и скрылся», — сообщил Володин.

До этого в Госдуме призвали ограничить скорость электросамокатов до 10 км/ч.

Также в Совфеде РФ предлагали запретить электросамокаты в Москве.

Ранее стало известно, что Париж первым в Европе запретит аренду электросамокатов.