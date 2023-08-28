Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Думу внесут проект о запрете получать гражданство РФ мигрантам с погашенной судимостью

В РФ могут запретить получать гражданство РФ мигрантам с погашенной судимостью

close
100%
Фотослужба Госдумы РФ

В Госдуму внесут проект о запрете получать гражданство РФ мигрантам с погашенной судимостью, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу председателя ЛДПР Леонида Слуцкого.

Сейчас одним из оснований для отказа в выдаче гражданства РФ является наличие неснятой или непогашенной судимости за совершенные преступления.

Согласно законопроекту, наличие самого факта осуждения за преступление, даже если судимость уже снята или погашена, не позволит претендовать на гражданство РФ.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, депутат от партии «Новые люди» направил на заключение правительства законопроект, предполагающий принудительное выдворение из России иностранных граждан за оскорбительное домогательство в отношении россиян.

По словам парламентария, жалобы на домогательства со стороны мигрантов поступают регулярно, а летом их число значительно увеличивается.

Законопроектом предлагается дополнить статью 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).

Ранее исследователи ВШЭ выяснили, что для сохранения численности населения России может понадобиться от 390 тыс. до 1,1 млн мигрантов в год.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях