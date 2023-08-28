В Думу внесут проект о запрете получать гражданство РФ мигрантам с погашенной судимостью

В Госдуму внесут проект о запрете получать гражданство РФ мигрантам с погашенной судимостью, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу председателя ЛДПР Леонида Слуцкого.

Сейчас одним из оснований для отказа в выдаче гражданства РФ является наличие неснятой или непогашенной судимости за совершенные преступления.

Согласно законопроекту, наличие самого факта осуждения за преступление, даже если судимость уже снята или погашена, не позволит претендовать на гражданство РФ.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, депутат от партии «Новые люди» направил на заключение правительства законопроект, предполагающий принудительное выдворение из России иностранных граждан за оскорбительное домогательство в отношении россиян.

По словам парламентария, жалобы на домогательства со стороны мигрантов поступают регулярно, а летом их число значительно увеличивается.

Законопроектом предлагается дополнить статью 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).

Ранее исследователи ВШЭ выяснили, что для сохранения численности населения России может понадобиться от 390 тыс. до 1,1 млн мигрантов в год.