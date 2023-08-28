Американец сделал татуировку с магшотом Трампа

Житель США сделал на ноге татуировку с тюремным фото кандидата в президенты США Дональда Трампа, пишет LADBible. Многие пользователи соцсетей положительно оценили поступок мужчины.

Как пишут СМИ, в тату-салон в Лас-Вегасе, Невада, пришел мужчина и попросил сделать ему на ноге татуировку с магшотом Трампа. О том, сколько по времени длилась работа художника, не сообщается, но в конечном итоге пожелание клиента было выполнено, а результат опубликован в соцсетях.

«Спасибо огромное за этот шедевр, мне очень нравится», — написал обладатель татуировки.

Зрители оценили татуировку мужчины, хотя некоторые из участников обсуждения не сразу поверили, что кто-то решился увековечить на себе тюремное фото Трампа.

«Действительно отличная работа», — решили пользователи.

24 августа Трамп прибыл в тюрьму округа Фултон, Джорджия, и провел там около 20 минут под формальным арестом. Помимо фотографирования, он прошел через сдачу отпечатков пальцев.

Ранее стало известно, что после ареста Трамп собрал более $7 млн на предвыборную борьбу.