Многомиллионный иск жены раввина Бороды к хирургу поставили на паузу

Суд в Москве приостановил иск против хирурга Лонской после ее ухода на СВО
Тверской суд Москвы приостановил рассмотрение иска жены президента Федерации еврейских общин России Инны Бороды к пластическому хирургу Екатерине Лонской. Об этом РИА Новости рассказала адвокат истицы Ирина Федорова.

«Производство по гражданскому делу приостановлено в связи с участием ответчика в боевых действиях на СВО», — сказала собеседница агентства, уточнив, что Лонская с осени 2025 года работает медиком в зоне проведения специальной военной операции.

Уточняется, что в своем иске Борода потребовала с хирурга компенсацию более 27 млн рублей на оплату всех операций и медицинских расходов, при этом основной целью разбирательства остается лишение Лонской права на врачебную деятельность.

Борода решила удалить нависшую кожу на веках в октябре 2023 года и обратилась в частную клинику «КЛАЗКО». Операция пошла не по плану, и в итоге пациентка не смогла закрывать глаза, испытывала сильные боли и начала слепнуть.

Исправлять последствия ей пришлось в итальянской клинике. Женщине сделали четыре операции, однако врачи смогли восстановить ей зрение всего на 30% и лишь на одном глазу. Лонскую после инцидента уволили из клиники, после чего ее задержали. Позднее суд приговорил хирурга к 11 месяцам колонии-поселения, а в ноябре 2025 года медик уехала на СВО.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске клиника заплатит пациентке за неудачную пластику.
 
