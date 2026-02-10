Названы причины для отказа в налоговом вычете за лечение

Россиянам могут отказать в налоговом вычете за лечение из-за ошибки в коде медицинских услуг, указанном в документах. Об этом «Газете.Ru» преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия» Антон Палюлин.

«Ключевым документом, определяющим возможность получения вычета по расходам на лечение и приобретение медикаментов, предусмотренного пп. 3 п. 1 ст. 219 Налогового кодекса РФ, является справка об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы по форме, утвержденной приказом ФНС России. В этой справке критическое значение имеет код вида лечения: «1» — для обычных медицинских услуг и «2» — для дорогостоящего лечения согласно перечню, утвержденному постановлением правительства. Ошибка в коде ведет к неправильному расчету суммы вычета», — отметил Палюлин.

По его словам, расходы по коду «1» учитываются в совокупном лимите всех социальных вычетов в 120 тыс. рублей в год, а по коду «2» ограничения не предусмотрены. Распространенной ошибкой налогоплательщиков и медицинских учреждений является неправильное отнесение услуги к дорогостоящим, сказал эксперт. По его словам, это происходит, например, когда клиника указывает код «2» для сложной, но не включенной в официальный перечень процедуры. В таком случае инспекция корректирует код на «1» и может уменьшить сумму вычета до нуля, если лимит в 120 тыс. рублей уже исчерпан другими социальными расходами (например, на обучение), предупредил Палюлин.

По его словам, отдельный и самый частый блок проблем связан с вычетом на лекарства. Для его подтверждения необходим рецептурный бланк по форме N 107-1/у с обязательным штампом «Для налоговых органов Российской Федерации, ИНН налогоплательщика», подчеркнул эксперт. Он добавил, что отсутствие этого штампа является основанием для отказа для в проведении вычета даже при наличии чека и правильно оформленного рецепта.

Юрист сказал, что также распространенной причиной отказа налоговой является неподтвержденный правовой статус медицинской организации. Налогоплательщик не обязан предоставлять копию лицензии учреждения на осуществление медицинской деятельности, но ему следует убедиться в том, что лицензия действующая, предупредил эксперт. Если на момент оказания услуг лицензия была приостановлена или аннулирована, вычет не предоставят, констатировал Палюлин. По его словам, часто упускается из виду невозможность получения вычета при лечении за рубежом: вычет возможен только при лечении в учреждениях, имеющих лицензию Росздравнадзора.

Палюлин уточнил, что срок для обращения за вычетом составляет три года после года, в котором были понесены расходы.

Ранее россиянам рассказали, как получить налоговый вычет в 2026 году.