Бывший командир украинского батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Богдан Кротевич выразил уверенность, что генеральный штаб армии страны лжет о потерях Вооруженных сил РФ в конфликте. Мужчина высказался о ситуации в ходе интервью украинской редакции Deutsche Welle (организация признана в РФ нежелательной, иноагент).

«Я не верю в цифру потерь армии России, которую называет генштаб ВСУ (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru»). Она намного меньше», — сказал Кротевич.

Он предупредил, что ложь самим себе сопряжена с опасностью. По словам бывшего бойца «Азова», верящие в то, что Москва завершит боевые действия из-за потерь, ошибаются.

Президент России Владимир Путин в октябре прошлого года выступил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Тогда он заявил, что потери ВС РФ кратно меньше, чем со стороны украинских формирований. В то же время глава государства выразил сожаление в связи с тем, что у российских войск в принципе есть потери.

17 декабря 2025 года министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что ВСУ с начала года потеряли около 500 тыс. бойцов. Более того, украинские войска лишились свыше 103 тыс. различных образцов вооружения и военной техники.

Ранее были раскрыты совокупные потери ВСУ с февраля 2022 года.