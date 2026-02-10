Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

Бывший «азовец» обвинил генштаб ВСУ во лжи о потерях армии России

Экс-офицер «Азова» Кротевич не поверил в цифру потерь ВС РФ, называемую ВСУ
Сергей Аверин/РИА Новости

Бывший командир украинского батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Богдан Кротевич выразил уверенность, что генеральный штаб армии страны лжет о потерях Вооруженных сил РФ в конфликте. Мужчина высказался о ситуации в ходе интервью украинской редакции Deutsche Welle (организация признана в РФ нежелательной, иноагент).

«Я не верю в цифру потерь армии России, которую называет генштаб ВСУ (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru»). Она намного меньше», — сказал Кротевич.

Он предупредил, что ложь самим себе сопряжена с опасностью. По словам бывшего бойца «Азова», верящие в то, что Москва завершит боевые действия из-за потерь, ошибаются.

Президент России Владимир Путин в октябре прошлого года выступил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Тогда он заявил, что потери ВС РФ кратно меньше, чем со стороны украинских формирований. В то же время глава государства выразил сожаление в связи с тем, что у российских войск в принципе есть потери.

17 декабря 2025 года министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что ВСУ с начала года потеряли около 500 тыс. бойцов. Более того, украинские войска лишились свыше 103 тыс. различных образцов вооружения и военной техники.

Ранее были раскрыты совокупные потери ВСУ с февраля 2022 года.
 
Теперь вы знаете
Радиация в вашем доме: игрушки, посуда и другие бытовые вещи, которые могут «фонить»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!