В Новосибирске школьница выпала из автобуса на ходу

В Новосибирске 12-летняя девочка выпала на дорогу из движущегося автобуса после того, как водитель отъехал от остановки, не закрыв двери. Об этом сообщает «НГС».

Инцидент произошел в Заельцовском районе на Красном проспекте. Автобус ЛИАЗ отъезжал от остановки в сторону улицы Достоевского с открытой дверью, из которой на ходу выпала школьница. Девочка получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.

По факту происшествия Следственным комитетом организована проверка. Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело. Глава ведомства потребовал предоставить доклад о ходе расследования.

До этого в Башкирии 19-летняя пассажирка выпала из автомобиля во время движения. Девушка спала на заднем сиденье, когда водитель решил устроить дрифт. Во время маневра россиянка оказалась на асфальте, но не пострадала.

Ранее в Казани пассажиры на ходу выпали из автобуса.