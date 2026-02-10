В «России Православной» предложили ужесточить ответственность за насилие над детьми

После убийства девятилетнего мальчика в Ленобласти в России следует ужесточить наказание за сексуальное насилие над детьми — в частности, отменить сроки давности за такие преступления. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред Всемирного русского народного собора (ВРНС), глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

«После истории с девятилетним Пашей, погибшим в Петербурге в конце января 2026 года, наказание за сексуальные преступления против детей должно быть ужесточено. Нужно законодательно закрепить принцип: посягательства на половую неприкосновенность несовершеннолетних не должны «пережидаться». Для этого нужна отмена сроков давности по делам о преступлениях против половой неприкосновенности детей и подростков: чтобы уголовное преследование не прекращалось из-за истечения времени, даже если преступник годами скрывался, менял места жительства, уезжал в другие регионы. Механизм в правовом смысле прямой: поправки в статьи о давности в УК, в первую очередь в статью 78, плюс увязка с нормами о прекращении преследования, чтобы суд и следствие сохраняли возможность довести дело до приговора», — сказал он.

Иванов добавил, что нужно ужесточить наказание за преступления, совершенные воспитателем, учителем или родственником ребенка, которому он доверял.

«Второй блок предложения касается планки наказания и квалифицирующих признаков. Уже принят подход, при котором за повторные преступления против малолетних возможно пожизненное лишение свободы, включая ситуации с несколькими эпизодами и сопряжением с иными тяжкими деяниями. Эту логику нужно расширить на случаи, когда преступление совершает человек, которому ребенок доверял по самой природе отношений: воспитатель, педагог, тренер, опекун, совместно проживающий взрослый. Общественная опасность тут выше именно из-за доступа к ребенку и возможности давить на молчание, поэтому санкции и ограничения должны учитывать фактор «доверенного лица». Юридическая формула инициативы выглядит так: установить, что сроки давности не применяются к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних по ряду составов (включая изнасилование и насильственные действия сексуального характера, а также развратные действия и иные посягательства, где потерпевший не достиг возраста согласия), с одновременным уточнением пределов наказания по квалифицированным составам и усилением ответственности за сокрытие таких преступлений. Отдельно фиксирую: действующие общие сроки давности в УК завязаны на категорию тяжести, от 2 до 15 лет, и именно этот «автоматизм» предлагается отключить для преступлений против детей», — подчеркнул он.

30 января девятилетний Паша из Санкт-Петербурга сел в машину к неизвестному, после чего исчез. Мужчину нашли после просмотра записей видеонаблюдения, но к этому моменту мальчик был уже мертв. Тело несовершеннолетнего нашли в одном из водоемов Ленобласти, его ноги были обмотаны скотчем.

3 февраля обвиняемого в убийстве ребенка Петра Жилкина отправили под стражу на полтора месяца — до 31 марта. До этого он признал свою вину в совершении преступления.

По версии следствия, 30 января Жилкин увидел на парковке торгового центра мальчика, который подрабатывал мытьем фар автомобилей, и предложил ему от 5 до 10 тысяч рублей за оказание интимных услуг. На допросе мужчина заявил, что школьник отказался и начал шантажировать его, потребовав 500 тысяч рублей за молчание. Именно шантаж преступник назвал главным мотивом убийства малолетнего.

В результате Жилкин, как следует из его показаний, ударил ребенка по голове, отвез к водоему у деревни Большое Забородье, связал и бросил в воду. После задержания подозреваемый указал местонахождение тела жертвы. В компьютере мужчины обнаружено большое количество детской порнографии.

Ранее были названы дата и место прощания с убитым 9-летним мальчиком из Петербурга.