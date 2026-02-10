СМИ: Николаев рискует жизнью ради 40-миллионного тура

Композитор и певец Игорь Николаев планирует возобновить концертную деятельность, несмотря на строгие предостережения врачей. Об этом сообщает kp.ru.

Издание напоминает, что за последние пять лет 66-летний артист перенес три инфаркта, стентирование и коронарное шунтирование. Врачи, утверждает kp.ru, неоднократно предупреждали артиста о критическом состоянии здоровья. Они заявляли, что риск внезапной кончины остается крайне высоким, и не рекомендовали возобновлять активные гастроли.

Несмотря на предостережения, говорит СМИ, сейчас Николаев готовится к масштабному туру по Подмосковью, на котором заработает около 40 млн рублей. На фоне этого фанаты выражают обеспокоенность относительно здоровья артиста. Они напоминают Николаеву, что хорошее самочувствие важнее любых творческих амбиций.

В декабре СМИ сообщал, что Николаев оказался одним из самых невостребованных артистов перед Новым годом. Telegram-канал Mash утверждал, что композитору пришлось снизить гонорар вдвое из-за отсутствия концертов и корпоративов. Он был готов выступить за 5 млн рублей вместо 10 млн.

