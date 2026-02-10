Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

Путин похвалил дипломатов за работу над образом России

Путин отметил значимость работы по формированию объективного образа РФ
Алексей Никольский/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин в поздравлении с Днем дипломатического работника отметил значимость усилий в формировании объективного образа страны в мировом информационном пространстве.

В телеграмме говорится, что сегодня высокую значимость сохраняют усилия по обеспечению прав российских граждан за рубежом, популяризации русского языка, научных и культурных достижений России, формированию объективного образа страны в мировом информационном пространстве.

Путин отметил, что российские дипломаты всегда достойно служили Отечеству, проявляя настоящий патриотизм и высокий профессионализм.

Глава государства также выразил уверенность в том, что сотрудники Центрального аппарата и заграничных учреждений Министерства иностранных дел России на всех направлениях продолжат работать творчески, энергично и инициативно.

Президент пожелал российским дипломатам новых успехов, а ветеранам дипломатической службы — здоровья и долгих лет жизни.

День дипломатического работника отмечается 10 февраля.

Ранее Сергей Лавров запланировал дать несколько интервью к Дню дипломатического работника.
 
Теперь вы знаете
Радиация в вашем доме: игрушки, посуда и другие бытовые вещи, которые могут «фонить»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!