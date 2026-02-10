На Земле зафиксировано рекордное количество магнитных бурь

Количество дней с магнитными бурями в январе стало максимальным с 2017 года. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН в Telegram-канале.

В лаборатории отметили, что начало года пока что подтверждает ожидания, что 2026 год станет самым геомагнитно активным как минимум за десятилетие.

«Число дней с магнитными бурями в недавно завершившемся январе составило 10 из 31, что является максимальным значением во всём текущем 25-м солнечном цикле и самым высоким показателем с сентября 2017 года», — говорится в сообщении.

Основным источником магнитных бурь в январе стали корональные дыры. Исключением стала наиболее сильная магнитная буря месяца, произошедшая с 19 по 21 января, которая была вызвана фронтальным ударом по Земле облака плазмы, выброшенного Солнцем после вспышки класса X1.9, произошедшей 18 января.

За первую неделю февраля пока произошла всего одна буря, добавили ученые.

7 февраля лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщила, что один из самых мощных эпизодов солнечной активности в XXI веке неожиданно завершился, так и не достигнув рекордных значений.

Ранее ученые сообщили об «очень сильном взрыве» на обратной стороне Солнца.