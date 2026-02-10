Супруга подтвердила смерть адвоката Генриха Падвы

Супруга российского адвоката Генриха Падвы Оксана Мамонтова подтвердила смерть мужа. Об этом сообщают «Известия».

«Причина смерти российского адвоката Генриха Падвы — инсульт», — говорится в сообщении.

Мамонтова добавила, что дату и место похорон еще не определили.

О смерти российского адвоката, защищавшего Михаила Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов), стало известно 10 февраля.

Падва родился в Москве в феврале 1931 года. С 1953 года он занимался юридической практикой. В 1971 году Падва стал членом Московской городской коллегии адвокатов, а в 1985 — членом ее президиума и директором научно-исследовательского института адвокатуры. В 1989 году Падва занял должность вице-президента Союза адвокатов СССР, а затем — Международного союза (содружества) адвокатов. С 2002 года он состоял в Адвокатской палате Москвы. Он также являлся одним из учредителей и управляющим партнером адвокатского бюро «Падва и партнеры».

Ранее адвокат по делу ЮКОСа Елена Липцер умерла в возрасте 56 лет.