Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Супруга подтвердила смерть адвоката Генриха Падвы

Известия: адвокат Падва скончался от инсульта
Питалев Илья/ТАСС

Супруга российского адвоката Генриха Падвы Оксана Мамонтова подтвердила смерть мужа. Об этом сообщают «Известия».

«Причина смерти российского адвоката Генриха Падвы — инсульт», — говорится в сообщении.

Мамонтова добавила, что дату и место похорон еще не определили.

О смерти российского адвоката, защищавшего Михаила Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов), стало известно 10 февраля.

Падва родился в Москве в феврале 1931 года. С 1953 года он занимался юридической практикой. В 1971 году Падва стал членом Московской городской коллегии адвокатов, а в 1985 — членом ее президиума и директором научно-исследовательского института адвокатуры. В 1989 году Падва занял должность вице-президента Союза адвокатов СССР, а затем — Международного союза (содружества) адвокатов. С 2002 года он состоял в Адвокатской палате Москвы. Он также являлся одним из учредителей и управляющим партнером адвокатского бюро «Падва и партнеры».

Ранее адвокат по делу ЮКОСа Елена Липцер умерла в возрасте 56 лет.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!