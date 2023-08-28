Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в понедельник

В Москве в понедельник ожидается переменная облачность без осадков. Об этом говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра России, передает ТАСС.

Отмечается, что воздух днем в городе прогреется до +20...+22 °C, однако ночью температура снизится до +7°C. Ветер ожидается северо-восточный, 4-9 м/c, а атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на новой неделе в московском регионе потеплеет, в пятницу, 1 сентября температура воздуха может подняться до +30°C. По словам метеоспециалиста, показания термометров станут повышаться не только до конца августа, но и в начале сентября.

В последний день лета, 31 августа, будет еще теплее, а столбики термометров покажут до +27°C.

До этого в «Алеан» заявили, что осенью 83% туристов без детей выбирают санатории и пляжный отдых.

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