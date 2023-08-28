Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Колумбии

В Колумбии было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Об этом пишет ТАСС.

Эпицентр землетрясения находился в 5 км к северо-западу от города Тадо, где проживает около 10 тыс. человек. Очаг землетрясения был на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Ранее сообщалось, что власти Турции опасаются массового обрушения домов в Стамбуле в случае новых толчков. 18 августа ведущий турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр заявлял, что Турция вступает в период разрушительных землетрясений. Он напоминал о высокой вероятности опасных подземных толчков в Стамбуле и советовал начать серьезную работу в этом направлении.

Ранее СК назвал одну из версий взрыва на АЗС в Махачкале.