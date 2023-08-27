Губернатор подтвердил падение беспилотника в Орловской области

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) обнаружен в поле в Сосковском районе Орловской области и обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

«Вчера вечером в поле недалеко от деревни Маслово Сосковского района Орловской области обнаружен упавший беспилотный летательный аппарат, который обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы», — написал глава региона.

По его словам, место случившегося было оцеплено, им занялись правоохранительные органы.

Опасности для жителей региона падение БПЛА не представляет.

До этого Life со ссылкой на Shot сообщил, что рядом с деревней Маслово Сосковского района Орловской области нашли беспилотник со взрывчаткой кустарного производства. Отмечается, что место обнаружения дрона оцепили. Его нашли в полутора километрах от населенного пункта и планируют обезвредить в ближайшее время. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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