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В Румынии увеличилось число пострадавших при взрыве на заправке

Число пострадавших при взрыве на АЗС на юге Румынии выросло до 58

Число пострадавших в результате взрыва на автозаправке, расположенной в румынском городе Креведия, увеличилось до 58. Об этом сообщил генеральный инспектор по чрезвычайным ситуациям в республике, передает РИА Новости.

В заявлении указано, что 57 человек получили ожоги разной степени тяжести. В их числе сотрудники МВД — 39 пожарных, двое полицейских и двое жандармов.

«В городе Креведия уезда Дымбовица произошло несколько взрывов на заправке сжиженного нефтяного газа, в результате которых пострадали 58 человек», — написал инспектор на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Также он добавил, что жертвой взрыва стал еще один человек.

По последним данным, 54 пострадавших были доставлены в различные медицинские учреждения страны. При этом десяти пациентам потребовалась интубация.

В ночь на 27 августа на заправке в городе Креведия прогремели четыре взрыва и начался пожар. Согласно предварительной информации, причиной послужила детонация баллонов с газом.

Местные телеканалы сообщили, что из прилегающего к АЗС района были эвакуированы три тысячи жителей. Правоохранительные органы запустили горячую линию для оперативного обмена данными.

Позже недалеко от оружейного завода, который также находится в Креведии, загорелся ангар с пластмассой.

Ранее стала известна причина крупного пожара в цехе в дагестанском селе Новый Костек.

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