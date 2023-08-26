Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Адвокаты Гершковича обжаловали решение суда по делу о шпионаже

Адвокаты журналиста Wall Street Journal Гершковича обжаловали продление ареста

close
100%
Evgenia Novozhenina/Reuters

Адвокаты журналиста из газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича направили жалобу на решение о продлении ареста на три месяца по делу о шпионаже. Об этом сообщает ТАСС.

«В суд поступила апелляция на решение продлить Гершковичу срок содержания под стражей до 30 ноября. Она будет рассмотрена в Мосгорсуде, срок заседания станет известен позднее», — сообщили в суде.

24 августа Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия продлил арест Гершковичу до 30 ноября.

Журналиста арестовали в конце марта, ему грозит до 20 лет лишения свободы по данной статье УК РФ, если его вину докажут.

Ранее сообщалось, что Москва рассматривает запрос американской стороны на получение консульского доступа к Эвану Гершковичу, который обвиняется в России в шпионаже.

Согласно информации Центра общественных связей ФСБ РФ, Гершкович по заданию американской стороны собирал информацию, составляющую государственную тайну, в частности о предприятии военно-промышленного комплекса России. Журналиста задержали в конце марта 2023 года в Екатеринбурге.

В отношении 31-летнего Гершковича возбуждено уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса Российской Федерации (шпионаж). Американцу может грозить до 20 лет лишения свободы по данной статье УК РФ, если его вину докажут.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях