На Урале мошенники запугали ребенка и вынесли из дома сейф

В Нижнем Тагиле неизвестные злоумышленники хитростью проникли в квартиру, где находилась девятилетняя девочка, и вынесли сейф. Об этом сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте».

О произошедшем рассказали родители школьницы, по их словам, ребенку на домашний телефон позвонила неизвестная женщина и сообщила, что мать девочки попала в ДТП, а отец находится в полиции.

Мошенники запугали девочку и убедили ее открыть дверь лже-участковому, который должен был якобы осмотреть квартиру. Девочка поверила и впустила злоумышленника, мужчина заявил, что ему нужно увезти в полицию сейф, взял его и ушел.

«Если кто-то заметил мужчину среднего роста в сером спортивном костюме с черными волосами, с сейфом в руках примерно в районе дома № 58 на Уральском проспекте или этот момент попал к вам на запись видеорегистратора или камеры видеонаблюдения, пожалуйста, прошу откликнуться», — обратился за помощью к горожанам родственник девочки.

В МВД факт кражи подтвердили, возбуждено уголовное дело, личность аферистов и сумма нанесенного ущерба устанавливаются, с девочкой работают психологи.

Ранее третьеклассник хотел купить промокоды для онлайн-игры и перевел мошенникам деньги с карты матери.