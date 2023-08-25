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В Финляндии продлили арест одного из лидеров группы «Русич»

Суд в Финляндии продлил арест одного из лидеров группы «Русич» Петровского

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Окружной суд в Финляндии продлил арест гражданина РФ Яна Петровского, одного из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич», вопрос его экстрадиции на Украину будет рассмотрен отдельно. Об этом сообщает финское телевидение.

«Удовлетворить просьбу Центральной криминальной полиции о продлении срока содержания под стражей, чтобы можно было рассмотреть дело об экстрадиции», — сказал судья.

До этого стало известно, что в Финляндии правоохранительные органы задержали гражданина России Яна Петровского. Уголовное дело против мужчины было зарегистрировано в апреле 2017 года. Уточняется, что 36-летний Петровский подозревается в Финляндии в участии в деятельности террористической группировки.

Группа «Русич» в 2014-2015 годах принимала участие в конфликте в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР. Согласно данным властей Евросоюза, она связана с российскими ЧВК. Петровский находился под санкциями стран Запада.

Ранее в ЮАР сравнили арест Путина с объявлением войны.

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