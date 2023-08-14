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Родителям рассказали, может ли ведение блога негативно повлиять на ребенка

Психолог Годлевская: родителям стоит отвлекать маленьких детей от ведения блога

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Родителям не стоит активно посвящать маленьких детей в ведение блога, потому что это может сместить систему интересов ребенка в эту область и отвлечь от других зон развития. Об этом в беседе с RT рассказала детский психолог Ольга Годлевская.

При этом специалист отметила, что блогинг является активным способом общения между ребятами подросткового возраста.

«А что касается младших школьников, я бы на месте родителей старалась их от этого отвлекать», — добавила Годлевская.

По мнению психолога, родителям стоит интересоваться тематикой контента, который создает ребенок. Если же детско-родительские отношения находятся в состоянии кризиса из-за подросткового возраста, можно обратиться к специалисту и работать над налаживанием контакта, заключила Годлевская.

10 августа стало известно, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и Росстандарт могут разработать проект изменений в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД), который будет предполагать, что ведение блога будет приравнено к экономической деятельности.

Ранее сообщалось, что блогера Дмитрия Серова, ударившего дочь в прямом эфире, будут судить.

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