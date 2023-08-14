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На Украине сообщили о задержке поездов в направлении Киева

Klymenko Time: поезда в направлении Киева опаздывают на 1,5 часа

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Shutterstock

Поезда в направлении Киева и из него опаздывают, задержка составляет до полутора часов. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

Ссылаясь на Украинскую железную дорогу, Klymenko Time отмечает, что в Киевской области «что-то произошло с грузовым поездом», детали не уточняются.

«Из-за этого составы вынуждены менять маршрут», — говорится в публикации.

26 июля сообщалось, что компания «Укрзализныця» («Украинская железная дорога») отказывается от использования русского языка в своих билетах. Теперь билеты на проезд будут печататься только на украинском и английском языках.

До этого сообщалось, что «Укрзализныця» приступила к реализации программы по переименованию объектов в рамках «дерусификации». В компании заявляли, что речь идет о программе «железная украинизация». Ее цель заключается в «избавлении от имперских и русских названий», меток, изображений на любых объектах железнодорожного транспорта, изменении названия ряда железных дорог и станций, смене железнодорожных табличек с указанием расстояния от Москвы и другом.

До этого компания «Укрзализныця» запустила в пилотном режиме «женские купе» в поездах.

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