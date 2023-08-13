Российские туристы сутки не могут вылететь из Антальи

Рейс авиакомпании Red Wings, на котором российские туристы должны отправиться из Антальи в Екатеринбург, задерживается на целые сутки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пассажиров.

«Самолет не вылетел по причине поломки, а поломка не устраняется, потому что нет деталей», — рассказала одна из туристок.

Борт должен был изначально вылететь в 21:30 в субботу, 12 августа.

Она отметила, что в настоящее время туристы находятся в отеле и ожидают нового времени вылета от авиакомпании.

Предварительное время вылета — 19:30 13 августа.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Сочи самолет Airbus A330 столкнулся с телетрапом. У самолета поврежден двигатель. Воздушное судно в этот момент только прилетело из Нижнего Новгорода. Далее лайнер должен был вылететь в Новосибирск, однако из-за поломки рейс пришлось задержать, а пассажиров отправили другим бортом.

В конце июля в московском аэропорту Шереметьево пассажирский самолет совершил аварийную посадку в результате отказа одного двигателя.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.