В Петербурге заключили под стражу подозреваемого в попытке поджога военкомата

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу 24-летнего Давронбека Юлдошева по подозрению в попытке поджечь военкомат. Об этом в своем Telegram-канале сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

«Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав фигуранту стражу по 09.10.2023», — сказано в сообщении.

Мужчина подозревается в совершении преступления по ч. 1 ст. 30 (покушение на преступление) и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

11 августа сообщалось, что в Санкт-Петербурге у мужчины изъяли пластиковую бутылку с бензином, когда он разгуливал по территории военкомата на Большой Монетной улице. Он показался полиции подозрительным, поэтому его обыскали. При этом объяснений случившегося у него не нашлось.

До этого Кузьминский суд Москвы отправил под домашний арест женщину, которая подозревается в том, что подожгла столичный военкомат. Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения на срок до 30 сентября.

Ранее в Приморье задержали матроса, который попытался поджечь военкомат.