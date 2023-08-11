В Хакасии мужчину с признаками аппендицита эвакуировали из тайги на вертолете

В Таштыпском районе Хакасии помощь спасателей понадобилась мужчине с острой болью в животе. Об этом сообщили в УМЧС России по региону.

Мужчина почувствовал острые боли, напоминающие проявления аппендицита, находясь на базе «Горячий ключ» в горно-таежной местности Западного Саяна. Автомобильных дорог в той местности нет, поэтому больной мог добраться до ближайшего населенного пункта, города Абазы, только пешком. Расстояние в почти 200 километров вдоль русла реки было в данном случае непреодолимым, поэтому спасатели решили использовать вертолет.

Борт Ми-8 оперативно прибыл к терминальному курорту, забрал больного и доставил его в одну из больниц Абакана. Как уточняет пресс-служба ведомства, метеообстановка в пути была непростой и пилотам пришлось обойти несколько мощных дождевых фронтов, но все завершилось благополучно.

В настоящее время жизни пострадавшего ничего не угрожает.

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