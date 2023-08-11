Коллеги задержанного за насилие учителя заявили, что он приставал к другим школьницам

Учитель, которого подозревают в изнасиловании третьеклассницы в Челябинске, раньше уже приставал к школьницам. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на коллегу задержанного.

По словам работника школы, в преподавательском составе подозревали о таких отношениях.

«Он приставал к школьницам, заигрывал с ними, пытался, как говорится, охмурить», — поделился собеседник.

Так он действовал только в отношении старшеклассниц или молодых педагогов. После задержания многие коллеги начали задумываться о том, не было ли подобных инцидентов с ученицами младшей школы.

Другой педагог отметила, что учитель был адекватным, но больше она сказать не может, так как не общалась с мужчиной близко. Директор от комментариев отказался.

Инцидент произошел в деревне под Челябинском. По версии следствия, учитель угрожал ребенку и заставил его сесть в машину, где изнасиловал.

Ранее гражданин Британии отсидел в тюрьме за изнасилование, которого не совершал.