На юго-востоке Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в провинции Диярбакыр, на юго-востоке Турции. Об этом сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в социальной сети X (ранее Twitter).

Отмечается, что подземные толчки зарегистрированы в 15:25 по местному времени в районе Хан.

Очаг землетрясения залегал на глубине 16,81 км.

2 августа министр экологии и градостроительства Турции Мехмет Озхасеки заявил, что около 600 тыс. квартир может быть разрушено в Стамбуле при землетрясении магнитудой свыше 7,0. По его словам, около 1,5 млн единиц жилого фонда Стамбула попало в зону риска.

Он отметил, что турецкие власти проводят работы по расселению из ветхого жилого фонда и строительству в Стамбуле сейсмоустойчивого жилья. Всего «планируется построить 300-350 тысяч домов, в том числе и в рамках проекта реновации.

Ранее в провинции Кахраманмараш в Турции произошло землетрясение магнитудой 4,0.