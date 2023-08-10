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В Нижегородской области полицейский рискнул жизнью, чтобы задержать пьяного водителя

В Нижегородской области полицейский с риском для жизни задержал пьяного водителя

В Нижегородской области майор полиции задержал нетрезвого водителя, которого лишили прав. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейский заметил иномарку нарушителя, который по первому требованию не остановился. Мужчина попытался скрыться от полицейского и его напарника, но его продолжали преследовать.

Позже пьяный водитель остановился. Майор заметил, что у него в машине сидят двое детей. Сотрудник МВД попытался вытащить ключ из замка зажигания, но нарушитель нажал на педаль газа и протащил полицейского около 150 метров.

Майору удалось остановить иномарку и выбраться из нее. Хозяина машины доставили в отделение МВД. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в Анапе пьяный мужчина украл рюкзак и забыл, что хотел с ним сделать.

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