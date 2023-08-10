В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде

После взрыва на заводе в Сергиевом Посаде в местной больнице на лечении остаются 14 человек. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Московской области.

По данным ведомства, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии в реанимации, остальные в средней степени тяжести.

Ранее одна пациентка скончалась в больнице, двое были переведены на лечение в федеральные клиники. Всего за последние сутки за медицинской помощью обратился 71 человек.

9 августа на оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде произошел взрыв с последующим возгоранием.

Как сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьев, ЧП зафиксировали на складе с пиротехникой. Накануне за помощью врачей обратились 56 человек.

Следственный комитет России в связи с произошедшим возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ).

Ранее СК РФ не подтвердил версию с атакой беспилотников на Сергиев Посад.