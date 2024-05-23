В Москве иностранец попытался надругаться над россиянкой, но получил отпор

В Москве задержали гражданина Киргизии за попытку изнасилования женщины. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в районе Ховрино, на улице Дыбенко. По версии правоохранителей, иностранец подкрался к 29-летней россиянке, схватил за шею и утащил в переулок. Там молодой человек угрожал женщине и пытался изнасиловать.

Россиянка начала сопротивляться и вырываться из рук подозреваемого. В результате мужчина скрылся, довести задуманное до конца он не смог.

На данный момент иностранец задержан. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ситуацию контролирует прокуратура региона.

До этого в Карелии в колонию отправили мужчину, который надругался над трехлетней дочерью своей сожительницы. Возлюбленный матери жил с ними в одной квартире, и, когда женщина ушла по своим делам, изнасиловал ребенка. В отношении россиянина возбудили уголовное дело, его лишили свободы на 15 лет.

Ранее в Петербурге мигрант затащил в кусты студентку из Китая и надругался.