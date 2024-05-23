В США предрекли Трампу обвинительный приговор на суде в Нью-Йорке

Суд Нью-Йорка вряд ли вынесет оправдательный приговор по делу против бывшего президента США Дональда Трампа, заявил экс-директор ФБР Джеймс Коми, передает The Hill. Речь идет о разбирательстве, связанном с предполагаемыми выплатами команды политика порнозвезде Сторми Дэниелс.

«Существует высокая вероятность вынесения обвинительного приговора, значительная. В меньшей степени возможен вариант, при котором присяжные не смогут прийти к единой точке зрения. И нулевая вероятность оправдательного приговора», — считает Коми.

22 апреля в суде в Нью-Йорке прошло слушание по делу о фальсификации деловой документации в отношении Трампа. Обвинение утверждало, что юрист Трампа Майкл Коэн накануне победы политика на президентских выборах 2016 года предоставил порнозвезде Сторми Дэниэлс (настоящее имя — Стэфани Клиффорд) $130 тыс. якобы за молчание. Женщина утверждает, что она встречалась с Трампом в 2006 году. Политик отрицает заявления порноактрисы.

Ранее Трамп сравнил себя с Аль Капоне.