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Посольство России в Великобритании прокомментировало прием «Азова» в парламенте

Посольство России назвало безвкусицей прием «Азова» в парламенте Британии

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Global Look Press

Посольство Российской Федерации в Лондоне назвало прием участников бригады «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) в парламенте Великобритании безвкусицей. Об этом сообщается в Telegram-канале дипмиссии.

В заявлении отмечается, что сцена, когда бойцов «Азова» в парламенте Великобритании встречают аплодисментами, является «гротескным зрелищем и полной безвкусицей».

В сообщении посольства был также задан вопрос британским парламентариям о том, является ли подобная акция доказательством роста антисемитизма в стране.

До этого генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что с сентября 2022 года в судах было рассмотрено 271 дело в отношении украинцев, состоявших в нацбатальонах. По его словам, такое количество дел было возбуждено с 30 сентября 2022 года в судах Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также в Южных судах.

Также Верховный суд ДНР приговорил к 25 годам колонии строгого режима инструктора батальона «Азов», устроившего расправу над жителем Мариуполя.

Как установил суд, 52-летний инструктор по вождению первой роты второго батальона особого отряда «Азова» Сергей Рогозный в апреле 2022 года, находясь на боевой позиции в многоквартирном доме на улице Латышева в Мариуполе, открыл прицельный огонь по мирному жителю после получения соответствующего приказа.

Ранее экс-командир «Азова» Максим Жорин назвал место предполагаемого наступления ВС РФ.

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