Мизулину и ее собаку отказались пускать на рейс в Красноярск

Главу «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерину Мизулину и ее собаку по кличке Вова отказались пускать на рейс в Красноярск. Об этом сообщает Telegram-канал «Крыша ТурДома».

По словам Мизулиной, первая попытка долететь до Красноярска провалилась, но она планирует сесть в самолет еще раз.

До этого Мизулина заявила, что обратится в Следственный комитет России из-за того, что рэперша Hofmannita приставала к несовершеннолетним фанаткам-девочкам и пыталась их целовать на своем концерте.

Она уточнила, что поведение Hofmannita нарушает статью 135 Уголовного кодекса РФ («Развратные действия»).

Накануне Мизулина призналась, что флаг России на концерте Hofmannita был лишним. Общественный деятель обратила внимание, что на экране во время концерта рэперши буквы ее имени были оформлены в стилистике российского триколора.

Мизулина также поделилась скриншотами сообщений фанаток экс-участницы «Пацанок», в которых девушку обвинили в употреблении запрещенных веществ перед концертом, потасовках с блогерами, швырянии телефонов и другом.

Ранее Мизулина попросила разобраться с помогавшим ВСУ украинским студентом МГУ.