В Омске ликвидировали приход из-за иконы с бандеровцами

Омский областной суд по иску Минюста ликвидировал приход Греко-католической церкви (ГКЦ), который грубо нарушил требования федерального законодательства. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Грубые и неустранимые» нарушения выявили в Греко-католическом приходе Покрова Пресвятой Богородицы Католической церкви в Омске. Решение суда о ликвидации пока не вступило в законную силу.

В апреле сообщалось, что полиция задержала 57-летнего священника этого прихода. Следствие отмечало, что подозреваемый «приискал стилизованное под икону изображение на фоне Святой Богородицы украинских пособников нацизма — бандеровцев».

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). У священнослужителя проведен обыск.

До этого в подмосковном Ногинске снесли по решению суда единственный в России храм Православной церкви Украины (ПЦУ). В 2016 году Ногинский районный суд принял решение о сносе здания, которое на тот момент относилось к Украинской православной церкви Киевского патриархата, впоследствии вошедшей в состав ПЦУ.

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