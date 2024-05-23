Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Омске ликвидировали приход из-за иконы с бандеровцами

В Омске суд ликвидировал приход ГКЦ, в котором обнаружили икону с бандеровцами

close
100%
Wikimedia Commons

Омский областной суд по иску Минюста ликвидировал приход Греко-католической церкви (ГКЦ), который грубо нарушил требования федерального законодательства. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Грубые и неустранимые» нарушения выявили в Греко-католическом приходе Покрова Пресвятой Богородицы Католической церкви в Омске. Решение суда о ликвидации пока не вступило в законную силу.

В апреле сообщалось, что полиция задержала 57-летнего священника этого прихода. Следствие отмечало, что подозреваемый «приискал стилизованное под икону изображение на фоне Святой Богородицы украинских пособников нацизма — бандеровцев».

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). У священнослужителя проведен обыск.

До этого в подмосковном Ногинске снесли по решению суда единственный в России храм Православной церкви Украины (ПЦУ). В 2016 году Ногинский районный суд принял решение о сносе здания, которое на тот момент относилось к Украинской православной церкви Киевского патриархата, впоследствии вошедшей в состав ПЦУ.

Ранее жительница Петербурга нашла в продуктах, купленных в магазине, салфетку со стихотворением о Степане Бандере.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами