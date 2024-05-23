«Спартак» сменил технического спонсора

Московский «Спартак» проведет сезон-2024/25 в форме от нового технического спонсора, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, новым партнером красно-белых станет российская компания Jogel, которая изготавливает форму для национальной сборной страны.

В сезоне-2023/24 «Спартак» играет в форме, предоставленной Wildberries. До этого на протяжении почти 20 лет красно-белые носили вещи американской компании Nike.

Перед заключительным туром турнирную таблицу РПЛ, набрав 56 очков, возглавляет «Динамо», а «Краснодар» отстает на три балла и находится на третьем месте. Этим командам предстоит сыграть друг с другом, и в случае победы «Краснодара» и потери «Зенитом» очков в матче с «Ростовом» именно «быки» станут чемпионами, поскольку при равенстве очков с «Динамо» у них будет преимущество за счет побед.

Все матчи 30-го тура РПЛ пройдут в субботу, 25 мая, и начнутся в 16:30 по московскому времени.

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